Milano 9:56
42.602 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:56
9.391 +0,43%
23.817 -0,27%

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Carl Zeiss Meditec
Seduta vivace oggi per Carl Zeiss Meditec, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.
