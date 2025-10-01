Francoforte: calo per Bilfinger

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale dell'ingegneria
, con un ribasso dell'1,97%.
L'andamento di Bilfinger
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve del contractor tedesco
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 93,02 Euro e supporto a 90,92. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 95,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)