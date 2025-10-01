Francoforte: calo per Bilfinger

multinazionale dell'ingegneria

Bilfinger

Germany MDAX

contractor tedesco

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso dell'1,97%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La tendenza di breve delmoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 93,02 Euro e supporto a 90,92. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 95,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)