Milano 9:56
42.602 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:56
9.391 +0,43%
23.817 -0,27%

Francoforte: giornata negativa in Borsa per Renk

Ribasso scomposto per Renk, che esibisce una perdita secca del 4,45% sui valori precedenti.
