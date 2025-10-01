Milano 9:56
42.602 -0,29%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:56
9.391 +0,43%
23.817 -0,27%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per Auto1, che tratta in perdita del 3,86% sui valori precedenti.
