Milano 9:57
42.604 -0,28%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 9:57
9.391 +0,43%
23.819 -0,26%

Francoforte: pioggia di acquisti su Sartorius

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su Sartorius
Rialzo per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,68%.
Condividi
```