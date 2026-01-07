Milano 13:23
45.653 -0,22%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:23
10.060 -0,62%
Francoforte 13:23
25.047 +0,62%

Francoforte: peggiora Scout24

Francoforte: peggiora Scout24
Ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che tratta in perdita del 4,23% sui valori precedenti.
