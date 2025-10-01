Francoforte: positiva la giornata per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Balza in avanti le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.
La tendenza ad una settimana di Volkswagen AG Pref
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Volkswagen AG Pref
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 94,56 Euro. Supporto a 91,98. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 97,14.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)