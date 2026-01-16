Milano
13:14
45.701
-0,33%
Nasdaq
15-gen
25.547
0,00%
Dow Jones
15-gen
49.442
+0,60%
Londra
13:14
10.237
-0,02%
Francoforte
13:14
25.285
-0,26%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 13.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: movimento negativo per Volkswagen AG Pref
Francoforte: movimento negativo per Volkswagen AG Pref
Migliori e peggiori
,
In breve
16 gennaio 2026 - 13.00
Pressione su
le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che tratta con una perdita del 2,19%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: performance negativa per Volkswagen AG Pref
Francoforte: si concentrano le vendite su Volkswagen AG Pref
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Volkswagen AG Pref
Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref
Argomenti trattati
Volkswagen
(9)
Titoli e Indici
Volkswagen Ag Pref
-2,28%
Altre notizie
Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref
Francoforte: calo per Volkswagen AG Pref
Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref
Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref
Francoforte: andamento negativo per Basf
Francoforte: andamento negativo per Commerzbank
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto