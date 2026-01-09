Francoforte: scambi in positivo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta positiva per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che avanza bene del 3,00%.
Lo scenario su base settimanale di Volkswagen AG Pref
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Volkswagen AG Pref
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 103 Euro con area di resistenza individuata a quota 105,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 101,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)