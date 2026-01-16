Francoforte: rosso per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Sottotono le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che passa di mano con un calo del 2,19%.
L'andamento di Volkswagen AG Pref
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni tecniche attuali di Volkswagen AG Pref
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 99,77 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 102,1. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 98,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)