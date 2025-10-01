Milano 12:57
42.788 +0,15%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:57
9.420 +0,75%
Francoforte 12:57
23.995 +0,48%

Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer

Balza in avanti la società di packaging, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,55%.
