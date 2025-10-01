Milano 12:57
42.788 +0,15%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 12:57
9.420 +0,75%
Francoforte 12:57
23.995 +0,48%

Francoforte: scambi negativi per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Hensoldt
Ribasso per Hensoldt, che presenta una flessione del 2,63%.
Condividi
```