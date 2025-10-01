Francoforte: si concentrano le vendite su Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che presenta una flessione del 2,82%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Rheinmetall AG
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di breve periodo di Rheinmetall AG
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.958,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.908,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2.008,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)