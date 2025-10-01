Londra: andamento negativo per Imperial Brands

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di tabacchi
, che passa di mano con un calo dell'1,99%.
L'andamento di Imperial Brands
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Imperial Brands
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31,41 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 30,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 32,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)