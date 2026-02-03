Milano
11:39
46.435
+0,93%
Nasdaq
2-feb
25.739
0,00%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
11:39
10.325
-0,16%
Francoforte
11:39
24.889
+0,37%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 11.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: movimento negativo per Pearson
Londra: movimento negativo per Pearson
Migliori e peggiori
,
In breve
03 febbraio 2026 - 09.50
Seduta in ribasso per la
società internazionale di formazione
, che mostra un decremento del 2,56%.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento negativo per Pearson
Londra: rosso per Pearson
Londra: scambi in positivo per Pearson
Londra: scambi in positivo per Pearson
Titoli e Indici
Pearson
-3,20%
Altre notizie
Londra: scambi negativi per Pearson
Londra: giornata depressa per Pearson
Londra: rosso per Pearson
Londra: movimento negativo per Beazley
Londra: movimento negativo per Fresnillo
Londra: movimento negativo per Astrazeneca
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto