Londra: andamento rialzista per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a JD Sports Fashion
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di JD Sports Fashion
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9967 sterline e primo supporto individuato a 0,9646. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,029.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)