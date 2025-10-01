Milano 12:58
Londra: andamento rialzista per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a JD Sports Fashion rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di JD Sports Fashion classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9967 sterline e primo supporto individuato a 0,9646. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,029.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
