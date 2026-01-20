Londra: andamento negativo per JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

FTSE 100

JD Sports Fashion

principale indice della Borsa di Londra

JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,51%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,7649 sterline con tetto rappresentato dall'area 0,7935. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7541.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)