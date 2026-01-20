Milano 13:11
Londra: andamento negativo per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, con un ribasso del 2,51%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di JD Sports Fashion rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di JD Sports Fashion suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,7649 sterline con tetto rappresentato dall'area 0,7935. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7541.

