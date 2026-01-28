Milano 12:12
45.128 -0,69%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:12
10.161 -0,46%
Francoforte 12:12
24.851 -0,17%

Londra: scambi al rialzo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che lievita del 2,22%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8704 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8521. L'equilibrata forza rialzista di JD Sports Fashion è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8887.

