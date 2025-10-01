Londra: movimento negativo per Tesco

società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,02%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,428 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,334. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,522.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)