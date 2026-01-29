Milano 14:22
45.442 +0,67%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:22
10.243 +0,88%
Francoforte 14:22
24.539 -1,14%

Londra: movimento negativo per Croda International
Ribasso per la società chimica inglese, che presenta una flessione del 2,84%.
