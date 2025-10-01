Milano 12:59
Londra: scambi in positivo per Intertek Group

Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Intertek Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che avanza bene del 2,20%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intertek Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intertek Group rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Intertek Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,76 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 47,54. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
