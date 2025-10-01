Londra: scambi in positivo per Intertek Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia
, che avanza bene del 2,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intertek Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intertek Group
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Intertek Group
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,76 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 47,54. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)