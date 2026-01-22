Milano
11:35
44.952
+1,04%
Nasdaq
21-gen
25.327
+1,36%
Dow Jones
21-gen
49.077
+1,21%
Londra
11:35
10.211
+0,72%
Francoforte
11:35
24.872
+1,26%
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 11.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: risultato positivo per Land Securities Group
Londra: risultato positivo per Land Securities Group
Migliori e peggiori
,
In breve
22 gennaio 2026 - 09.50
Rialzo marcato per la
società immobiliare inglese
, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: calo per Land Securities Group
Londra: risultato positivo per Land Securities Group
Londra: risultato positivo per Land Securities Group
Londra: in calo Land Securities Group
Argomenti trattati
Land Securities
(5)
Titoli e Indici
Land Securities
+2,67%
Altre notizie
Londra: in calo Land Securities Group
Londra: brillante l'andamento di British Land
Londra: calo per British Land
Londra: andamento negativo per British Land
Londra: scambi negativi per British Land
Londra: brillante l'andamento di British Land
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto