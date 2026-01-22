Milano 11:35
44.952 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:35
10.211 +0,72%
Francoforte 11:35
24.872 +1,26%

Londra: risultato positivo per Land Securities Group

Rialzo marcato per la società immobiliare inglese, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.
