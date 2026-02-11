Londra: giornata depressa per Intertek Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia
, che sta segnando un calo del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intertek Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intertek Group
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Intertek Group
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 45 sterline. Supporto stimato a 44,02. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 45,98.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)