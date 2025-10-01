New York: Constellation Energy sale verso 354,8 USD

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore statunitense di energia pulita
, che tratta in rialzo del 5,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Constellation Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Constellation Energy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 354,8 Dollari USA. Primo supporto visto a 330,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 315,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)