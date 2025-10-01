Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 20:38
24.805 +0,79%
Dow Jones 20:38
46.480 +0,18%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

New York: Constellation Energy sale verso 354,8 USD

Migliori e peggiori
New York: Constellation Energy sale verso 354,8 USD
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore statunitense di energia pulita, che tratta in rialzo del 5,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Constellation Energy più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Constellation Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 354,8 Dollari USA. Primo supporto visto a 330,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 315,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```