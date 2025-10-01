Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 18:15
24.724 +0,46%
Dow Jones 18:15
46.452 +0,12%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

New York: profondo rosso per Atlassian

Migliori e peggiori, In breve
A picco la società di software australiana, che presenta un pessimo -4,43%.
