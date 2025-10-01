Milano
17:35
43.080
+0,83%
Nasdaq
18:15
24.724
+0,46%
Dow Jones
18:15
46.452
+0,12%
Londra
17:30
9.455
+1,12%
Francoforte
17:35
24.114
+0,98%
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 18.36
New York: profondo rosso per Atlassian
Migliori e peggiori
,
In breve
01 ottobre 2025 - 18.00
A picco la
società di software australiana
, che presenta un pessimo -4,43%.
Condividi
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto