Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 20:39
24.808 +0,80%
Dow Jones 20:39
46.489 +0,20%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Humana
(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che tratta in perdita del 5,51% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Humana, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 239,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 256,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 274,2.

