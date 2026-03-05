Milano 14:16
45.247 -0,20%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:16
10.553 -0,14%
Francoforte 14:16
24.170 -0,15%

Francoforte: violenta contrazione per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Renk
Pressione su Renk, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%.
Condividi
```