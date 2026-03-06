Milano 16:29
44.080 -1,19%
Nasdaq 16:29
24.774 -0,98%
Dow Jones 16:29
47.316 -1,33%
Londra 16:29
10.297 -1,13%
Francoforte 16:29
23.575 -1,01%

New York: violenta contrazione per Dentsply Sirona

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Dentsply Sirona
Ribasso scomposto per il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che esibisce una perdita secca del 6,38% sui valori precedenti.
Condividi
```