Milano 13:00
42.797 +0,17%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 13:00
9.420 +0,75%
Francoforte 13:00
24.001 +0,50%

Piazza Affari: andamento sostenuto per GVS

(Teleborsa) - Avanza il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.

L'andamento di GVS nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



