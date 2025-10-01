Piazza Affari: andamento sostenuto per GVS

(Teleborsa) - Avanza il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
L'andamento di GVS
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)