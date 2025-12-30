Milano 12:47
44.871 +0,98%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:47
9.910 +0,44%
Francoforte 12:47
24.458 +0,44%

Piazza Affari: andamento negativo per GVS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per GVS
Sottotono il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che passa di mano con un calo del 2,03%.
Condividi
```