Piazza Affari: rosso per GVS

(Teleborsa) - Sottotono il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che passa di mano con un calo del 2,16%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di GVS
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo di GVS
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,122 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,012. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,232.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)