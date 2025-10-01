Piazza Affari: giornata depressa per Leonardo

(Teleborsa) - Sottotono la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che passa di mano con un calo del 2,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Leonardo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,68%, rispetto a +0,25% del principale indice della Borsa di Milano
).
