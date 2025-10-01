Milano 10:02
42.584 -0,33%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:02
9.392 +0,44%
Francoforte 10:02
23.809 -0,30%

Piazza Affari: giornata depressa per Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
(Teleborsa) - Sottotono la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che passa di mano con un calo del 2,89%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Leonardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,68%, rispetto a +0,25% del principale indice della Borsa di Milano).



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
