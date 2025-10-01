Milano 10:03
42.575 -0,35%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:03
9.397 +0,50%
Francoforte 10:03
23.804 -0,32%

Renk, quotazioni in calo a Francoforte

Renk, quotazioni in calo a Francoforte
(Teleborsa) - Retrocede molto Renk, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,45%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Renk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 85,56 Euro e primo supporto individuato a 82,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 89,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
