Renk, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Retrocede molto Renk
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,45%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Renk
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 85,56 Euro e primo supporto individuato a 82,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 89,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)