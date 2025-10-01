Si muove in ribasso Auto1 a Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso Auto1
, che mostra un -3,86%.
La tendenza ad una settimana di Auto1
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Auto1
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)