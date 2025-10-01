Milano 10:04
42.577 -0,35%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 10:04
9.397 +0,50%
Francoforte 10:04
23.810 -0,30%

Si muove in ribasso Auto1 a Francoforte

Migliori e peggiori
Si muove in ribasso Auto1 a Francoforte
(Teleborsa) - In forte ribasso Auto1, che mostra un -3,86%.

La tendenza ad una settimana di Auto1 è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Auto1 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
