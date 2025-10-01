Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 20:40
24.808 +0,80%
Dow Jones 20:40
46.482 +0,18%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

Vola a New York Thermo Fisher Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Thermo Fisher Scientific
Seduta decisamente positiva per il produttore di attrezzature di laboratorio e scientifiche, che tratta in rialzo del 7,70%.
Condividi
```