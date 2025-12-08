Parigi: movimento negativo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che passa di mano con un calo del 2,24%.
L'andamento di Eurofins Scientific
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Eurofins Scientific
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 57,05 Euro con area di resistenza individuata a quota 58,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 56,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)