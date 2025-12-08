Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:48
25.592 -0,39%
Dow Jones 18:48
47.736 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Parigi: giornata depressa per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Eurofins Scientific
Ribasso composto e controllato per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.
