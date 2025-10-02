Milano 17:14
A New York, forte ascesa per Microchip Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il grosso chip maker americano, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,51%.

Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Analizzando lo scenario di Microchip Technology si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 65,26 USD. Prima resistenza a 67,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 63,52.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
