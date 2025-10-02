A New York, forte ascesa per Microchip Technology

grosso chip maker americano

(Teleborsa) - Rialzo per il, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,51%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 65,26 USD. Prima resistenza a 67,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 63,52.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)