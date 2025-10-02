Milano 17:14
43.040 -0,09%
Nasdaq 17:14
24.820 +0,08%
Dow Jones 17:14
46.295 -0,31%
Londra 17:14
9.423 -0,25%
Francoforte 17:14
24.415 +1,25%

AES in discesa a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il fornitore globale di energia elettrica, che presenta un pessimo -4,78%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di AES evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AES rispetto all'indice.


Tecnicamente, AES è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,14 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
