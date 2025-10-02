AES in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco il fornitore globale di energia elettrica
, che presenta un pessimo -4,78%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di AES
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso AES
rispetto all'indice.
Tecnicamente, AES
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,14 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)