Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un -0,02%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1746, mentre il primo supporto è stimato a 1,1713. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1779.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
