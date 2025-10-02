Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un -0,02%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1746, mentre il primo supporto è stimato a 1,1713. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1779.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)