Brunello Cucinelli: AQR incrementa lo short, Helikon non più rilevato

(Teleborsa) - Nuovi movimenti nelle posizioni nette corte (PNC) rilevanti
su Brunello Cucinelli
, casa di moda quotata su Euronext Milan, all'indomani dell'annuncio
di un aumento del fatturato per il terzo trimestre del 12% a 336 milioni di euro, con la società che ha ribadito di aver operato in Russia nel pieno rispetto delle normative UE.
Secondo l'aggiornamento CONSOB, risultano sopra la soglia dello 0,5%
del capitale JP Morgan Asset Management UK Limited (con lo 0,78%), AQR Capital Management (0,9%), Kintbury Capital (0,71%), Pertento Partners (0,67%).
Per AQR Capital Management
si tratta di un incremento dall'ultimo aggiornamento (0,9% da 0,81%, datato 1 ottobre), mentre non è più rilevata la posizione di Helikon
Long Short Equity Fund Master ICAV (che era sceso a uno 0,08% il 30 settembre).
La percentuale fornita dalla CONSOB è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale
sociale dell'emittente. Bisogna ricordare che sono oggetto di pubblicazione da parte di CONSOB le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).