Milano 17:35
43.078 0,00%
Nasdaq 17:53
24.839 +0,15%
Dow Jones 17:53
46.389 -0,11%
Londra 17:35
9.428 -0,20%
Francoforte 17:35
24.423 +1,28%

Brunello Cucinelli: AQR incrementa lo short, Helikon non più rilevato

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Brunello Cucinelli: AQR incrementa lo short, Helikon non più rilevato
(Teleborsa) - Nuovi movimenti nelle posizioni nette corte (PNC) rilevanti su Brunello Cucinelli, casa di moda quotata su Euronext Milan, all'indomani dell'annuncio di un aumento del fatturato per il terzo trimestre del 12% a 336 milioni di euro, con la società che ha ribadito di aver operato in Russia nel pieno rispetto delle normative UE.

Secondo l'aggiornamento CONSOB, risultano sopra la soglia dello 0,5% del capitale JP Morgan Asset Management UK Limited (con lo 0,78%), AQR Capital Management (0,9%), Kintbury Capital (0,71%), Pertento Partners (0,67%).

Per AQR Capital Management si tratta di un incremento dall'ultimo aggiornamento (0,9% da 0,81%, datato 1 ottobre), mentre non è più rilevata la posizione di Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV (che era sceso a uno 0,08% il 30 settembre).

La percentuale fornita dalla CONSOB è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Bisogna ricordare che sono oggetto di pubblicazione da parte di CONSOB le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
Condividi
```