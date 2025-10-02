Milano 11:16
Francoforte: andamento rialzista per Sartorius

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che guadagna bene, con una variazione del 2,58%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sartorius più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Sartorius è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 225,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 219,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 232,6.

