Francoforte: andamento rialzista per Sartorius

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,58%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sartorius
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Sartorius
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 225,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 219,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 232,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)