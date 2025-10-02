Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili
, che avanza bene del 3,05%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens Energy
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Siemens Energy
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 108,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 106,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 110,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)