Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili, che avanza bene del 3,05%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Siemens Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 108,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 106,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 110,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
