Milano 11:17
43.219 +0,32%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:17
9.448 +0,01%
Francoforte 11:17
24.443 +1,37%

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Auto1
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Auto1, con una variazione percentuale del 3,25%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 31,07 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 29,77. L'equilibrata forza rialzista di Auto1 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 32,37.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
