Gas, prezzo bolletta per vulnerabili in calo dello 0,8% a settembre

(Teleborsa) -a settembre, in linea con la leggera riduzione delle quotazioni all'ingrosso della materia prima. Secondo l'ultimo aggiornamento tariffario comunicato dall'Arera, il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas, per il mese di, si è attestato arispetto al mese di agosto.Va ricordato che la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), pari a 34,8933 euro/MWh, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e costituisce la base del costo del gas per il mese successivo.Guardando alle varie componenti di formazione del prezzo del gas per gli utenti domestici, la spesa è così composta: 40,71 centesimi di euro per l'approvvigionamento del gas (pari al 38,23% del totale della bolletta), 6,02 centesimi di euro per la vendita al dettaglio (pari al 5,65% del totale della bolletta), 23,20 centesimi di euro per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità (pari al 21,79% del totale della bolletta), 4,98 centesimi di euro per gli oneri generali di sistema (pari al 4,68% del totale della bolletta) e 31,58 centesimi di euro per le imposte (pari al 29,65% del totale della bolletta)., rimarca l', secondo cui la differenza di prezzo significa spendere. Il prezzo del gas - si sottolonea - risulta ancora del 76% al di sopra del periodo pre-crisi a settembre 2020 e appena il 14% sotto il picco di settembre 2022."Sarà il prezzo di ottobre, con l'nella zona climatica E, in città come Milano, Torino e Bologna, a determinare", afferma Marco Vignola, vicepresidente dell'UNC, aggiungendo "non ci attendiamo niente di buono, dato che ancora nulla è stato fatto per impedire le speculazioni sul prezzo del gas e i conseguenti extraprofitti milionari, nemmeno tassati".La snei dodici mesi dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026, secondo i calcoli di UNC, scende così ache, sommati ai, determinano una stangataAnche peril calo del prezzo ", poiché la riduzione delle tariffe si registra quando i consumi di gas degli italiani sono ai minimi. Le cose però potrebbero cambiare nei prossimi mesi, quando lada parte dei vari Paesi potrebbedell’energia sui mercati internazionali – afferma il presidente Gabriele Melluso –sulle bollette degli italiani, che impegna il vecchio continente ad acquistare 750 miliardi di dollari di energia americana nei prossimi tre anni, riducendo le forniture da Paesi più competitivi con conseguente rialzo dei prezzi in bolletta".