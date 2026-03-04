Conflitto in Iran, bollette in forte rialzo: fino a +278 euro per il gas

(Teleborsa) - Al quinto giorno di conflitto
si impennano le stime degli aumenti in bolletta: +278 euro per il gas (contro i 121 euro stimati il giorno precedente)
e +91 euro per l’energia elettrica (ieri erano 45).
È quanto emerge da un’analisi realizzata dagli esperti di Facile.it,
che hanno valutato l’impatto della crisi in corso in Iran sulle spese energetiche delle famiglie italiane.
Intanto, sul mercato diventa sempre più difficile trovare offerte a prezzo fisso.
Secondo i calcoli, effettuati sulla base delle stime di PUN e PSV per i prossimi 12 mesi, la spesa complessiva annua arriverebbe a 2.796 euro,
pari a un incremento del 15% rispetto ai 2.427 euro previsti per il 2026 prima dello scoppio del conflitto.
Per elaborare le stime, gli analisti hanno considerato i consumi di una famiglia tipo — 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 smc di gas — e le previsioni sull’andamento del PUN e del PSV (valore di riferimento per il prezzo del gas) elaborate da European Energy Exchange
per i prossimi 12 mesi, mettendo a confronto i valori precedenti e successivi all’inizio della crisi.(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)