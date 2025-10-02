Milano 17:16
43.043 -0,08%
Nasdaq 17:16
24.821 +0,08%
Dow Jones 17:16
46.300 -0,30%
Londra 17:16
9.423 -0,24%
Francoforte 17:16
24.418 +1,26%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,24 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,24 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,24 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```