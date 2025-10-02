New York: balza in avanti Eastman Chemical

azienda specializzata nella produzione di prodotti chimici, fibre e materie plastiche

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo del 3,39%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 62,56 USD con prima area di resistenza vista a 65,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 61,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)