New York: calo per Mondelez International

(Teleborsa) - Pressione sul maggior produttore mondiale di cioccolato
, che tratta con una perdita dell'1,84%.
La tendenza ad una settimana di Mondelez International
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di breve periodo di Mondelez International
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 62,52 USD e supporto a 61,68. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 63,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)