Milano 17:16
43.043 -0,08%
Nasdaq 17:17
24.820 +0,08%
Dow Jones 17:17
46.287 -0,33%
Londra 17:17
9.424 -0,24%
Francoforte 17:16
24.418 +1,26%

New York: in calo AppLovin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma tecnologica di applicazioni, in flessione del 3,06% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, AppLovin è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 702,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 670,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 734,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
