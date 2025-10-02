New York: in calo AppLovin

(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, in flessione del 3,06% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, AppLovin
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 702,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 670,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 734,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)